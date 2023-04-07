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Мартемьянов — о будущем: появится официальная информация — ей я буду верить

Мартемьянов — о будущем: появится официальная информация — ей я буду верить
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Главный тренер «Сибири» Андрей Мартемьянов воздержался от конкретного ответа на вопрос о своём ближайшем будущем.

Ранее сообщалось, что 60-летний специалист возглавит хабаровский «Амур».

«Пока нет. Меня уже и выгоняли, и сватали. Пишут везде. Будет официальная информация – ей я буду верить», — сказал Мартемьянов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Екатерине Василевич.

Напомним, в текущем сезоне «Сибирь» под руководством Мартемьянова уступила в первом раунде Восточной конференции Кубка Гагарина омскому «Авангарду» (1-4).

В Континентальной хоккейной лиге, помимо новосибирского клуба, Мартемьянов возглавлял «Автомобилист» и «Амур».

Читайте полное интервью с Андреем Мартемьяновым на «Чемпионате»:

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