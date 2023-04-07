Мартемьянов — о будущем: появится официальная информация — ей я буду верить
Поделиться
Главный тренер «Сибири» Андрей Мартемьянов воздержался от конкретного ответа на вопрос о своём ближайшем будущем.
Ранее сообщалось, что 60-летний специалист возглавит хабаровский «Амур».
«Пока нет. Меня уже и выгоняли, и сватали. Пишут везде. Будет официальная информация – ей я буду верить», — сказал Мартемьянов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Екатерине Василевич.
Напомним, в текущем сезоне «Сибирь» под руководством Мартемьянова уступила в первом раунде Восточной конференции Кубка Гагарина омскому «Авангарду» (1-4).
В Континентальной хоккейной лиге, помимо новосибирского клуба, Мартемьянов возглавлял «Автомобилист» и «Амур».
Читайте полное интервью с Андреем Мартемьяновым на «Чемпионате»:
Комментарии
- 7 апреля 2023
-
11:58
-
11:50
-
11:34
-
11:18
-
11:01
-
10:45
-
10:41
-
10:31
-
09:59
-
09:47
-
09:40
-
09:20
-
09:07
-
08:54
-
08:17
-
08:06
-
08:01
-
08:00
-
07:33
-
07:32
-
07:28
-
07:03
-
06:37
-
06:00
-
05:37
-
05:24
-
05:21
-
05:15
-
04:49
-
04:49
-
04:44
-
04:39
-
02:57
- 6 апреля 2023
-
23:41
-
23:30
Партнерский контент