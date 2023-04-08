«Он не получает должного признания». Макдэвид — о Драйзайтле

Центральный нападающий и лидер «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид высказался о своём одноклубнике и друге Леоне Драйзайтле.

«Мы прошли с ним через всё вместе. Мы прошли через пару приключений, которые определённо были забавными. И мы вместе прошли через годы, когда мы не могли попасть в плей-офф либо испытывали разочарование в первых раундах. Так что я думаю, это то, через что проходят многие команды. Мы проходим через это, но очевидно, что делать это вместе с таким игроком, как Леон, или с кем-нибудь таким же, как он, кто является близким другом, гораздо более примечательно, когда приходит конечный командный успех.

Считаю ли я, что затмеваю его в период борьбы за «Харт Трофи»? Если вы говорите о «Харте», то я не совсем понимаю, почему два игрока, играющие вместе, могут затмевать друг друга. Я думаю, то, что делает Леон каждый год, — это потрясающе. Кто ещё забивает 50 голов и набирает 100 очков каждый сезон в лиге? И, честно говоря, я думаю, что он не получает должного признания. Вы знаете, он делает меня намного лучше. Он делает остальных наших парней лучше. Он особенный игрок», — приводит слова Макдэвида официальный сайт НХЛ.

За неделю до конца регулярного чемпионата НХЛ текущего сезона Коннор Макдэвид возглавляет рейтинг лучших бомбардиров лиги, набрав в 79 сыгранных матчах 148 (62+86) очков. В нынешней регулярке «Ойлерз» осталось провести три матча.