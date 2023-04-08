Российский вратарь «Торонто» объяснил, почему держится в стороне от других хоккеистов

Российский голкипер «Торонто Мэйпл Лифс» Илья Самсонов рассказал о своей подготовке к плей-офф. Кроме того, вратарь объяснил, почему старается держаться в стороне от других хоккеистов.
«Мы весь последний месяц готовились к плей-офф, постоянно разговаривая с тренером вратарей Кёртисом Сэнфордом. Мы думаем об этом, чтобы не было ни вопросов, ни сюрпризов. Мы относимся очень серьёзно к подготовке.
Я больше сам по себе, потому что хочу приложить усилия к тому, что делаю. Это не потому, что я плохой человек. Я хочу сосредоточиться на своей игре. Я не хочу быть себе на уме и думать о том, что делают другие парни. Я хочу думать о том, что делаю я», — приводит слова Самсонова The Athletic.
Напомним, российский голкипер подписал контракт с «Торонто» летом 2022 года. Соглашение с Самсоновым рассчитано до конца текущего сезона. Ранее вратарь три года провёл в «Вашингтон Кэпиталз».
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