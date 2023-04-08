Результаты матчей плей-офф КХЛ 8 апреля, турнирная сетка

8 апреля в Континентальной хоккейной лиге завершился очередной игровой день розыгрыша Кубка Гагарина — 2023. Была проведена одна встреча финальной серии Западной конференции Кубка Гагарина.

В Москве на стадионе «ЦСКА-Арена» закончилась четвёртая встреча между ЦСКА и СКА. Санкт-петербургская команда одержала победу со счётом 3:1, отыгравшись с 0:1 и забив дважды за 17 секунд. Счёт в серии стал равным — 2-2.

Следующий матч в серии финала Западной конференции розыгрыша Кубка Гагарина состоится 10 апреля в Санкт-Петербурге. Встреча начнётся в 19:30 мск.

Напомним, в сезонной серии команды разделили победы поровну, по три раза каждый коллектив одерживал победу. Клубы в пятый раз подряд встречаются в финале Запада.