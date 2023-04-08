Результаты матчей плей-офф КХЛ 8 апреля, турнирная сетка
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8 апреля в Континентальной хоккейной лиге завершился очередной игровой день розыгрыша Кубка Гагарина — 2023. Была проведена одна встреча финальной серии Западной конференции Кубка Гагарина.
В Москве на стадионе «ЦСКА-Арена» закончилась четвёртая встреча между ЦСКА и СКА. Санкт-петербургская команда одержала победу со счётом 3:1, отыгравшись с 0:1 и забив дважды за 17 секунд. Счёт в серии стал равным — 2-2.
Фонбет КХЛ - плей-офф. Финал - Запад. 4-й матч
08 апреля 2023, суббота. 17:00 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
1 : 3
СКА
Санкт-Петербург
1:0 Окулов (Провольнев, Светлаков) – 24:56 (5x5) 1:1 Фальковский (Глотов, Воробьёв) – 38:38 (5x5) 1:2 Волков – 38:55 (5x5) 1:3 Бардаков – 57:56 (5x5)
Следующий матч в серии финала Западной конференции розыгрыша Кубка Гагарина состоится 10 апреля в Санкт-Петербурге. Встреча начнётся в 19:30 мск.
Напомним, в сезонной серии команды разделили победы поровну, по три раза каждый коллектив одерживал победу. Клубы в пятый раз подряд встречаются в финале Запада.
Комментарии
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