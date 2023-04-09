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Победный гол «Ак Барса» в ворота «Авангарда» в овертайме пятого матча

Победный гол «Ак Барса» в ворота «Авангарда» в овертайме пятого матча
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В Казани на стадионе «Татнефть-Арена» завершился пятый матч финальной серии Восточной конференции Кубка Гагарина чемпионата КХЛ сезона-2022/2023. «Ак Барс» принимал на своём льду «Авангард». Победу в дополнительное время со счётом 3:2 одержали хозяева.

В дополнительное время на восьмой минуте победу «барсам» и выход в финал Кубка Гагарина принёс точный бросок нападающего Вадима Шипачёва. Форвард получил шайбу на пятаке после отскока и отправил её в ворота.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».

После победы «Ак Барс» стал первым финалистом Кубка Гагарина. Казанцы в финале сыграют с победителем финальной серии Западной конференции КХЛ СКА — ЦСКА.

Фонбет КХЛ - плей-офф. Финал - Восток. 5-й матч
09 апреля 2023, воскресенье. 17:00 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
3 : 2
ОТ
Авангард
Омск
0:1 Береглазов (Ткачёв) – 05:45 (5x5)   0:2 Буше – 15:28 (5x4)   1:2 Юдин (Сафонов, А. Радулов) – 40:20 (5x5)   2:2 Адамчук (Кагарлицкий, Журавлёв) – 52:23 (5x5)   3:2 Шипачёв – 67:08 (5x5)
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