Победный гол «Ак Барса» в ворота «Авангарда» в овертайме пятого матча
Поделиться
В Казани на стадионе «Татнефть-Арена» завершился пятый матч финальной серии Восточной конференции Кубка Гагарина чемпионата КХЛ сезона-2022/2023. «Ак Барс» принимал на своём льду «Авангард». Победу в дополнительное время со счётом 3:2 одержали хозяева.
В дополнительное время на восьмой минуте победу «барсам» и выход в финал Кубка Гагарина принёс точный бросок нападающего Вадима Шипачёва. Форвард получил шайбу на пятаке после отскока и отправил её в ворота.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».
После победы «Ак Барс» стал первым финалистом Кубка Гагарина. Казанцы в финале сыграют с победителем финальной серии Западной конференции КХЛ СКА — ЦСКА.
Фонбет КХЛ - плей-офф. Финал - Восток. 5-й матч
09 апреля 2023, воскресенье. 17:00 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
3 : 2
ОТ
Авангард
Омск
0:1 Береглазов (Ткачёв) – 05:45 (5x5) 0:2 Буше – 15:28 (5x4) 1:2 Юдин (Сафонов, А. Радулов) – 40:20 (5x5) 2:2 Адамчук (Кагарлицкий, Журавлёв) – 52:23 (5x5) 3:2 Шипачёв – 67:08 (5x5)
Комментарии
- 9 апреля 2023
-
20:47
-
20:44
-
20:36
-
20:31
-
20:29
-
20:27
-
20:20
-
20:18
-
20:10
-
20:07
-
20:00
-
19:52
-
19:30
-
19:23
-
19:18
-
18:49
-
18:19
-
18:14
-
17:38
-
17:28
-
17:09
-
16:54
-
16:43
-
16:35
-
16:24
-
16:05
-
16:00
-
15:18
-
15:00
-
14:53
-
14:32
-
14:12
-
14:00
-
13:39
-
13:22
Партнерский контент