Победный гол «Ак Барса» в ворота «Авангарда» в овертайме пятого матча

В Казани на стадионе «Татнефть-Арена» завершился пятый матч финальной серии Восточной конференции Кубка Гагарина чемпионата КХЛ сезона-2022/2023. «Ак Барс» принимал на своём льду «Авангард». Победу в дополнительное время со счётом 3:2 одержали хозяева.

В дополнительное время на восьмой минуте победу «барсам» и выход в финал Кубка Гагарина принёс точный бросок нападающего Вадима Шипачёва. Форвард получил шайбу на пятаке после отскока и отправил её в ворота.

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После победы «Ак Барс» стал первым финалистом Кубка Гагарина. Казанцы в финале сыграют с победителем финальной серии Западной конференции КХЛ СКА — ЦСКА.