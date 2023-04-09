На счету форварда «Ак Барса» Шипачёва два победных гола в овертаймах серии с «Авангардом»

В Казани на стадионе «Татнефть-Арена» завершился пятый матч финальной серии Восточной конференции Кубка Гагарина чемпионата КХЛ сезона-2022/2023. «Ак Барс» принимал на своём льду «Авангард». Победу в дополнительное время со счётом 3:2 одержали хозяева.

Нападающий казанцев Вадим Шипачёв в серии с омичами отметился двумя победными голами в овертайме. 36-летний форвард забросил шайбу в овертайме третьей игры в Омске.

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Также Шипачёв на восьмой минуте дополнительного времени сегодняшнего матча принёс победу «барсам» и выход в финал Кубка Гагарина.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».