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Шипачёв: я — настоящий джокер серии с «Авангардом»? У нас вся команда играла

Шипачёв: я — настоящий джокер серии с «Авангардом»? У нас вся команда играла
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Нападающий «Ак Барса», автор победной шайбы в сегодняшнем матче с «Авангардом» (3:2 ОТ), Вадим Шипачёв подвёл итог игры и рассказал о двух своих шайбах в овертаймах в финальной серии Востока.

«Рад, что сегодня выиграли. Начали игру не очень, 0:2 «горели». Хорошо, что собрались, сейчас будет немножко времени отдохнуть.

Я — настоящий джокер этой серии, дважды забил в овертаймах? Да бросьте, у нас вся команда во всех матчах играла. И меньшинство, и вратарь, естественно. Это командная победа, мы очень рады, что вышли в следующий раунд.

Конечно, рады вернуться в финал Кубка Гагарина. Пока эмоции переполняют. Хочу разделить такой прекрасный момент с семьёй.

Какое место по эмоциям занимает этот гол в карьере? Много было хороших голов, которые вызывали эмоции, сегодня был один из них», — цитирует Шипачёва сайт «Ак Барса».

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На счету форварда «Ак Барса» Шипачёва два победных гола в овертаймах серии с «Авангардом»
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