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Главный тренер ЦСКА прокомментировал крупную победу в пятом матче серии со СКА

Главный тренер ЦСКА прокомментировал крупную победу в пятом матче серии со СКА
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Главный тренер ЦСКА Сергей Фёдоров прокомментировал победу в пятом матче серии финала Запада со СКА (7:3, 3-2).

«Нелегко нам далась эта игра. Рад за парней, что вернулись в игру, проявили характер, волю, сыграли на своих местах, где-то шайбу вывели вовремя. Без голов было бы тяжеловато. Рад, что ребята использовали свои моменты, сыграли грамотно.

Статистика — упрямая вещь. Не получается играть активно с первых минут. Такой задумки никому не пожелаешь. Разберём, посмотрим, постараемся ещё раз попросить ребят играть в более активный хоккей. Знаем, как начинает соперник, но за нами остаётся действие быстрой игры, быстрого передвижения шайбы и просто быть готовыми к такому натиску.

За счёт чего удалось переломить? Нервы есть у всех, не думаю, что у меня команда без эмоций, их хватало. Мы удачно поймали соперника на контратаках, нападающие сумели забить два важных гола и вернуться в игру. Но с лавки всё смотрелось намного более драматично.

Игра Григоренко в плей-офф — это опыт, ответственность, мастерство, характер, воля. Старались найти определённых партнёров, чтобы Мише было легче исполнять свои бомбардирские обязанности», — передаёт слова Фёдорова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

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