Главный тренер ЦСКА прокомментировал крупную победу в пятом матче серии со СКА

Главный тренер ЦСКА Сергей Фёдоров прокомментировал победу в пятом матче серии финала Запада со СКА (7:3, 3-2).
«Нелегко нам далась эта игра. Рад за парней, что вернулись в игру, проявили характер, волю, сыграли на своих местах, где-то шайбу вывели вовремя. Без голов было бы тяжеловато. Рад, что ребята использовали свои моменты, сыграли грамотно.
Статистика — упрямая вещь. Не получается играть активно с первых минут. Такой задумки никому не пожелаешь. Разберём, посмотрим, постараемся ещё раз попросить ребят играть в более активный хоккей. Знаем, как начинает соперник, но за нами остаётся действие быстрой игры, быстрого передвижения шайбы и просто быть готовыми к такому натиску.
За счёт чего удалось переломить? Нервы есть у всех, не думаю, что у меня команда без эмоций, их хватало. Мы удачно поймали соперника на контратаках, нападающие сумели забить два важных гола и вернуться в игру. Но с лавки всё смотрелось намного более драматично.
Игра Григоренко в плей-офф — это опыт, ответственность, мастерство, характер, воля. Старались найти определённых партнёров, чтобы Мише было легче исполнять свои бомбардирские обязанности», — передаёт слова Фёдорова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.
- 10 апреля 2023
-
23:00
-
23:00
-
22:48
-
22:47
-
22:44
-
22:43
-
22:38
-
22:32
-
22:21
-
22:05
-
21:56
-
21:18
-
21:06
-
21:01
-
20:53
-
20:23
-
20:09
-
20:00
-
19:44
-
19:20
-
18:49
-
18:38
-
18:25
-
18:17
-
18:10
-
17:50
-
17:37
-
17:28
-
17:03
-
16:32
-
16:30
-
16:19
-
15:50
-
15:32
-
15:20