Борис Михайлов высказался о крупной победе ЦСКА над СКА со счётом 7:3

Двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов прокомментировал победу ЦСКА над СКА (7:3) в пятом матче финальной серии Западной конференции плей-офф.
«Игра была с переменным успехом. Начало матча для ЦСКА сложилось не очень удачно — преимущество было за СКА. После середины первого периода инициативу стали завоёвывать армейцы Москвы. Как итог — сравняли счёт.
Во втором периоде у СКА было очень много суеты. Броски были не такого качества, как хотелось нападающим. Почему? Потому что хорошо играл вратарь ЦСКА. Как только питерцы поняли, что ничего не получается, — стали провоцировать ЦСКА. Поэтому и были стычки. Всё из-за психологии: перед ними стояла задача выиграть пятую встречу, но москвичи не дали им этого сделать. Потасовка в концу встречи не украсила матч.
Игра от начала и до конца была напряжённой и интересной. Но победитель в любой встрече всегда один», — сказал Михайлов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
- 11 апреля 2023
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