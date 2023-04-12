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Салливан прокомментировал фиаско «Питтсбурга» в ключевом матче с аутсайдером «Чикаго»

Салливан прокомментировал фиаско «Питтсбурга» в ключевом матче с аутсайдером «Чикаго»
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Главный тренер «Питтсбург Пингвинз» Майк Салливан высказался о неожиданном поражении своей команды в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ с «Чикаго Блэкхоукс» (2:5), который прошёл этой ночью.

После этого поражения «Питтсбург» отстаёт на одно очко от своего соперника в борьбе за уайлд-кард в плей-офф от Восточной конференции «Нью-Йорк Айлендерс» за один матч до конца регулярки. «Чикаго» идёт на последнем месте в Центральном дивизионе и уже давно лишился шансов на попадание в плей-офф.

«В этой лиге любой может обыграть кого угодно. Такова реальность. Между победой и поражением очень тонкая грань. Ты должен быть на высоте каждый вечер. Если это не так, ты рискуешь проиграть», — приводит слова Салливана NHL.com.

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