Борис Михайлов поделился ожиданиями от шестого матча в серии между ЦСКА и СКА
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Двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов считает, что психологический фактор будет ключевым в шестом матче серии финала Западной конференции Кубка Гагарина между столичным ЦСКА и питерским СКА.
«Перед шестым матчем у каждой команды есть свои задачи и цели. У СКА одна цель — вернуть серию в Питер, а у ЦСКА — остаться в Москве. С такими позициями две команды и будут выходить на игру. Матч будет напряжённый и нервный. Кто быстрее справится с нервами, тот и победит», — сказал Михайлов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
Напомним, после пяти матчей между московскими и питерскими армейцами счёт в серии 3-2 в пользу команды Сергея Фёдорова.
Шестой матч пройдёт сегодня, 12 апреля, в Москве. Начало игры — в 19:00.
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