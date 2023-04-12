Борис Михайлов поделился ожиданиями от шестого матча в серии между ЦСКА и СКА

Двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов считает, что психологический фактор будет ключевым в шестом матче серии финала Западной конференции Кубка Гагарина между столичным ЦСКА и питерским СКА.

«Перед шестым матчем у каждой команды есть свои задачи и цели. У СКА одна цель — вернуть серию в Питер, а у ЦСКА — остаться в Москве. С такими позициями две команды и будут выходить на игру. Матч будет напряжённый и нервный. Кто быстрее справится с нервами, тот и победит», — сказал Михайлов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Напомним, после пяти матчей между московскими и питерскими армейцами счёт в серии 3-2 в пользу команды Сергея Фёдорова.

Шестой матч пройдёт сегодня, 12 апреля, в Москве. Начало игры — в 19:00.