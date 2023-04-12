Соркин забил самый быстрый гол в истории ЦСКА в КХЛ

В эти минуты в Москве на стадионе «ЦСКА-Арена» проходит шестой матч в рамках финальной серии Западной конференции розыгрыша Кубка Гагарина. ЦСКА принимает СКА. После первого периода счёт 1:0 в пользу хозяев.
Как сообщает пресс-служба Континентальной хоккейной лиги, Максим Соркин забил самый быстрый гол в истории ЦСКА в плей-офф КХЛ. Нападающий стал автором шайбы на 13-й секунде шестого матча серии со СКА.
Прежнее достижение команды в кубковых матчах принадлежало Симону Яльмарссону, который забил на 47-й секунде в ворота «Сочи» в плей-офф-2015. Гол Соркина – самый быстрый для ЦСКА в КХЛ и с учётом регулярных чемпионатов. Ранее на 22-й секунде забивали Александр Суглобов («Амуру», 20 ноября 2008 года) и Джефф Плэтт («Нефтехимику», 15 января 2016 года).
Это самый быстрый гол в истории ЦСКА и второй показатель в розыгрышах Кубка Гагарина. Самый быстрый гол в истории розыгрышей Кубка Гагарина забил Константин Пушкарёв («Барыс») на 11-й секунде игры с «Трактором» в плей-офф-2017.
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