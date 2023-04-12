Окулов забросил вторую шайбу ЦСКА в ворота СКА, красиво обыграв голкипера Подъяпольского
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В эти минуты в Москве на стадионе «ЦСКА-Арена» проходит шестой матч в рамках финальной серии Западной конференции розыгрыша Кубка Гагарина. ЦСКА принимает СКА. Идёт второй период, счёт 2:0 в пользу хозяев.
На 11-й минуте второго периода форвард ЦСКА Константин Окулов с передач Сергея Плотникова и Владислава Каменева удвоил преимущество хозяев, красиво обыграв голкипера СКА Владислава Подъяпольского.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».
Отметим, что Подъяпольский впервые в текущем розыгрыше плей-офф занимает место в воротах клуба из Санкт-Петербурга со старта матча.
«Чемпионат» ведёт прямую онлайн-трансляцию матча.
Фонбет КХЛ - плей-офф. Финал - Запад. 6-й матч
12 апреля 2023, среда. 19:00 МСК
ЦСКА
Москва
3-й период
2 : 0
СКА
Санкт-Петербург
1:0 Соркин (Нестеров, Мамин) – 00:13 (5x5) 2:0 Окулов (Плотников, Каменев) – 30:36 (5x5)
Напомним, первую шайбу ЦСКА забросил спустя 13 секунд после начала матча.
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