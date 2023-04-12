Михайлов: у СКА было очень много желания, но на сегодняшний день победило мастерство ЦСКА

Двукратный олимпийский чемпион, член наблюдательного совета ЦСКА Борис Михайлов рассказал о победе москвичей в серии Кубка Гагарина со СКА (4-2).
«Серия была упорной, но в последних двух играх мастерство ЦСКА сыграло свою роль. У противника было очень много желания, но на сегодняшний день победило мастерство нашей команды.
У ЦСКА было огромное желание занять на Западе первое место и выйти в финал. А остальное — мастерство, желание, ответственность, дисциплина — прикладывается. Если вы обратите внимание, в двух последних играх команда терпела, какие бы стычки ни были», — приводит слова Михайлова ТАСС.
Напомним, первый матч финальной серии «Ак Барс» — ЦСКА состоится в Казани 17 апреля. Вторая игра пройдёт 19 апреля. Матчи в Москве запланированы на 21 и 23 апреля. В случае необходимости дополнительные встречи состоятся 25 (Казань), 27 (Москва) и 29 (Казань) апреля.
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