Александр Овечкин прокомментировал непопадание «Вашингтона» в плей-офф НХЛ

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин после поражения в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нью-Джерси Дэвилз» (4:5 ОТ) подвёл итоги сезона, в котором столичная команда впервые с 2014 года не смогла пробиться в плей-офф.

«Сезон окончен, ничего не поделаешь. В течение года я всегда говорю: «Каждое очко — важное», верно? Необходимо набирать как можно больше в начале, чтобы не оказаться в такой ситуации, в какой оказались мы два месяца назад. Мы должны были гнаться за другой командой, и если мы набирали два очка, команды впереди нас также получали ещё два очка. Если же мы проигрывали, а они выигрывали, то для нас это было движение как вверх, так и вниз», — приводит слова Овечкина пресс-служба НХЛ.

В нынешнем сезоне НХЛ Овечкин принял участие в 73 матчах, в которых записал в свой актив 42 гола и 33 результативные передачи при коэффициенте полезности «-15».