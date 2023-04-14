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Коннор Макдэвид сравнялся с легендой НХЛ Горди Хоу по длине серии с очками в конце сезона

Коннор Макдэвид сравнялся с легендой НХЛ Горди Хоу по длине серии с очками в конце сезона
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Канадский нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид отметился результативным баллом в 16-м подряд матче в конце регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Это седьмой результат в истории НХЛ, сообщает пресс-служба НХЛ.

НХЛ - регулярный чемпионат
14 апреля 2023, пятница. 04:00 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Окончен
5 : 2
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
1:0 Янмарк (Экхольм, Скиннер) – 04:15 (5x5)   2:0 Драйзайтль (Ньюджент-Хопкинс, Макдэвид) – 06:56 (5x4)   2:1 Грегор (Бордело, Лоренц) – 09:44 (5x5)   3:1 Бушар (Драйзайтль, Ямамото) – 25:02 (5x5)   4:1 Янмарк (Райан) – 34:03 (4x5)   4:2 Лоренц (Гертл, Петерсон) – 38:48 (5x4)   5:2 Кейн (Драйзайтль, Сеси) – 55:55 (5x5)

Макдэвид отдал результативную передачу в матче регулярного чемпионата с «Сан-Хосе Шаркс», продлив серию с очками до 16 встреч подряд. За этот отрезок канадец забил 10 голов и сделал 19 ассистов, суммарно набрав 29 баллов. Макдэвид сравнялся с легендарным Горди Хоу (1962/1963), Бэйбом Дайем (1921/1922), Пьером Ларушем (1975/1976), Гэри Сутером (1987/1988) и Гэри Робертсом (1991/1992). Более длинную серию смогли оформить только Теэму Селянне (1992/1993), Паскаль Дюпуа (2011/2012) — оба по 17 матчей; Дэйл Хаверчук (1984/1985) — 18; Адам Оутс (1992/1993) — 21; Ги Лефлёр (1976/1977), Уэйн Гретцки (1984/1985) — оба по 28.

Напомним, в Эдмонтоне (Канада) на стадионе «Роджерс Плэйс» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Эдмонтон Ойлерз» принимал «Сан-Хосе Шаркс». Победу со счётом 5:2 одержали хозяева.

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