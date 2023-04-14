У российского защитника «Тампы» Михаила Сергачёва родился сын
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Российский защитник «Тампа-Бэй Лайтнинг» Михаил Сергачёв стал отцом, сообщается в его социальных сетях.
У хоккеиста и его жены Елизаветы родился сын.
Фото: Социальные сети Михаила Сергачёва
Напомним, ранее завершился заключительный матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимала «Детройт Ред Уингз». Встреча прошла в Тампе на стадионе «Амали-Арена» и закончилась победой хозяев со счётом 5:0. Сергачёв сыграл в этом матче и отдал две результативные передачи.
В нынешнем регулярном чемпионате 24-летний российский защитник принял участие в 79 встречах. Сергачёв забросил 10 шайб и отдал 54 результативные передачи, суммарно набрав 64 очка. Россиянин стал вторым ассистентом «Тампы» в нынешнем сезоне.
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