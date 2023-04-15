Шипачёв: наши молодые всё знают и умеют, им не надо помогать
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Нападающий «Ак Барса» Вадим Шипачёв высказался о том, что в нынешнем составе команды есть много молодых игроков, для которых предстоящий финал Кубка Гагарина с ЦСКА станет первым в карьере, а также назвал сильные стороны соперника.
«Им (молодым. — Прим. «Чемпионата») не надо помогать. Тот же Никита Евсеев – лучший новичок прошлого раунда. Молодые всё сами знают, всё умеют.
В чём силён ЦСКА? Много забивают голов, работает большинство. Сейчас тренеры нам всё расскажут и покажут, не буду углубляться», — приводит слова Шипачёва пресс-служба «Ак Барса».
Первый матч финальной серии Кубка Гагарина — 2023 между «Ак Барсом» и ЦСКА пройдёт 17 апреля в Казани на «Татнефть-Арене».
Команда Сергея Фёдорова является действующим обладателем трофея.
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