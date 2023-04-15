Овечкин поделился мыслями о будущем «Вашингтона»

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин поделился мыслями о будущем команды. «Кэпс» впервые с 2014 года не пробились в розыгрыш Кубка Стэнли.

«Будущее клуба? Вы можете видеть много молодых парней. Например, Сонни [Милано]. Это даёт нам свежести. Здорово видеть столько молодых парней в составе», — приводит слова Овечкина пресс-служба клуба.

Напомним, «столичные» набрали 80 очков в 82 матчах, отстав от зоны плей-офф на 12 очков. Хуже «Вашингтона» на Востоке оказались только «Филадельфия Флайерз» (75), «Монреаль Канадиенс» (68) и «Коламбус Блю Джекетс» (59).

Вчера, 14 апреля, стало известно, что «Вашингтон» расстался с главным тренером Питером Лавиолеттом. Специалист руководил командой с 2020 года.