Защитник «Торонто» — Самсонову: хей, Сэмми, я говорю о том, какой ты классный

Защитник «Торонто Мэйпл Лифс» Морган Райлли поделился мнением о российском голкипере Илье Самсонове.

«Он был великолепен. Я не знаю, можно ли ещё что-то сказать об этом. Он принял вызов. Прийти в новую команду нелегко, но его игра была выдающейся. Он всегда смеётся, всегда улыбается, всегда понимает шутки. Он играет за карточным столом. Но, когда приходит время играть в хоккей, он очень сосредоточен. Даже на тренировку он приезжает рано, занимается дополнительно, делая то, что нужно сделать, чтобы подготовиться», — приводит слова Райлли официальный сайт НХЛ.

В этот момент мимо защитника прошёл Самсонов.

«Хей, Сэмми, я говорю о том, какой ты классный», — сказал Райлли.

«Хорошо», — усмехнувшись, ответил вратарь.