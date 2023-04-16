Защитник «Торонто» — Самсонову: хей, Сэмми, я говорю о том, какой ты классный
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Защитник «Торонто Мэйпл Лифс» Морган Райлли поделился мнением о российском голкипере Илье Самсонове.
«Он был великолепен. Я не знаю, можно ли ещё что-то сказать об этом. Он принял вызов. Прийти в новую команду нелегко, но его игра была выдающейся. Он всегда смеётся, всегда улыбается, всегда понимает шутки. Он играет за карточным столом. Но, когда приходит время играть в хоккей, он очень сосредоточен. Даже на тренировку он приезжает рано, занимается дополнительно, делая то, что нужно сделать, чтобы подготовиться», — приводит слова Райлли официальный сайт НХЛ.
В этот момент мимо защитника прошёл Самсонов.
«Хей, Сэмми, я говорю о том, какой ты классный», — сказал Райлли.
«Хорошо», — усмехнувшись, ответил вратарь.
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