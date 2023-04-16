Макдэвид — о серии с «Лос-Анджелесом»: мы должны быть жёсткими с их лучшими игроками

Нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид поделился ожиданиями от серии Кубка Стэнли с «Лос-Анджелес Кингз».

«Я рад возможности играть в плей-офф. Попасть в него было нелегко, мы всегда об этом говорили. В нашей команде все рады этому вызову. С нетерпением жду, когда всё начнётся.

Мы определённо довольны нашей игрой, но я не думаю, что прошлое предсказывает будущее. Когда всё начнётся, это будет совершенно новая серия. Это будет новый старт для обеих сторон, и мы посмотрим, что получится. Мы знаем, какой игры ожидать от «Кингз», они знают, чего ожидать от нас, так что никаких сюрпризов.

Мы должны быть жёсткими с их лучшими игроками. Это будет тщательная проверка и хорошее испытание», — приводит слова Макдэвида сайт НХЛ.

Серия первого раунда Кубка Стэнли между «Эдмонтоном» и «Лос-Анджелесом» стартует 18 апреля в столице канадской провинции Альберта.