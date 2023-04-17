Билялетдинов — о соперниках в плей-офф КХЛ: никого не хочу унижать, но уровень ЦСКА выше

Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов прокомментировал победу в первом матче финальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги с ЦСКА (4:1, 1-0).

«Похож ли ЦСКА на наших соперников по Востоку? Уровень игроков намного выше, это однозначно. Каждый — очень хороший игрок, может обыграть, забить — всё что угодно. И в других командах были хорошие игроки, безусловно, никого не хочу унижать. Если про ЦСКА, то это хорошая команда», — передаёт слова Билялетдинова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Напомним, в Казани на стадионе «Татнефть-Арена» закончился первый матч финальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги сезона-2022/2023, в котором местный «Ак Барс» принимал московский ЦСКА. Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:1 (1:1, 1:0, 2:0).