Михаил Сергачёв назвал сына в честь любимого русского писателя

Российский защитник «Тампа-Бэй Лайтнинг» Михаил Сергачёв назвал сына в честь знаменитого российского писателя Фёдора Достоевского, сообщает The Athletic.

Сообщается, Фёдор — имя любимого автора Сергачёва, Фёдора Достоевского. Сергачёву, нравится, как романист описывает людей в своих произведениях. Супруги хотели, чтобы у их сына было русское имя. Также они планируют научить сына родному языку, чтобы он не забывал, откуда он родом. Кроме того, отца Фёдора Достоевского также звали Михаилом.

«Это был лучший момент в моей жизни. Все, наверное, всё равно будут называть его «Маленький Серги»

В чемпионате 24-летний российский защитник принял участие в 79 встречах. Сергачёв забросил 10 шайб и отдал 54 результативные передачи, суммарно набрав 64 очка. Россиянин стал вторым ассистентом «Тампы» в нынешнем сезоне.