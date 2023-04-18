Защитник «Торонто» провёл 504 матча в регулярке, прежде чем дебютировать в Кубке Стэнли

Защитник «Торонто Мэйпл Лифс» Джейк Маккейб провёл 504 матча в регулярном сезоне Национальной хоккейной лиги, прежде чем дебютировать в Кубке Стэнли, сообщает пресс-служба лиги. На втором месте среди команд текущего розыгрыша плей-офф форвард «Вегас Голден Найтс» — Джек Айкел с 476 встречами.

Ожидается, что Маккейб проведёт свой первый матч в плей-офф в серии с «Тампа-Бэй Лайтнинг» (в ночь на 19 апреля в 2:30 мск). 29-летний игрок обороны за свою карьеру в НХЛ, кроме матчей за канадскую команду, играл за «Баффало» и «Чикаго». Маккейб дебютировал в НХЛ в сезоне-2013/2014. Всего за карьеру в НХЛ Маккейб набрал 124 (25+99) очка.

Американский защитник в текущем сезоне провёл 76 матчей, в которых забросил три шайбы и отдал 22 результативные передачи, набрав в общей сложности 25 очков. Маккейб в составе юниорской и молодёжных сборных США становился победителем чемпионатов мира (2011 и 2013 годы).