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Капитан «Торонто»: спорные моменты судьи будут трактовать в пользу «Тампы»

Капитан «Торонто»: спорные моменты судьи будут трактовать в пользу «Тампы»
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Капитан «Торонто» Джон Таварес считает, что судьи более благосклонны к «Тампа-Бэй» как к недавним обладателям Кубка Стэнли и самому успешному клубу в НХЛ за последние несколько лет. В первом матче серии хоккеисты «Мэйпл Лифс» уступили со счётом 3:7, пропустив четыре гола в меньшинстве. Форвард «Торонто» Майкл Бантинг был удалён до конца игры за удар локтем защитника «Лайтнинг» Эрика Чернака.

«Спорные моменты в плане удалений, скорее всего, будут трактоваться в пользу «Тампы». Они трижды подряд выходили в финал и выиграли два Кубка Стэнли. Нам нужно сыграть очень дисциплинированно.

Мы должны были сыграть намного лучше. Сейчас важно забыть об этом поражении, учесть ошибки и готовиться к следующему матчу. Трудно объяснить такое поражение, мы очень разочарованы», – цитирует Тавареса Yahoo Sports.

Следующий матч серии пройдёт в Торонто 21 апреля.

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