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Нападающий «Торонто» Бантинг дисквалифицирован на 3 матча за удар в голову

Нападающий «Торонто» Бантинг дисквалифицирован на 3 матча за удар в голову
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Нападающий «Торонто» Майкл Бантинг получил трёхматчевую дисквалификацию за удар в голову защитника «Тампа-Бэй» Эрика Чернака в первом матче серии.

Напомним, в середине второго периода матча «Торонто» — «Тампа-Бэй» форвард «Мэйпл Лифс» Бантинг нанёс удар в голову защитнику «молний» Чернаку. Арбитры после видеопросмотра выписали нарушителю большой штраф и удаление до конца матча. Чернак покинул площадку и больше в матче участия не принимал. Отметим, что за время большинства гостям удалось забросить две шайбы.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

После матча стало известно, что Чернак пропустит второй матч серии. Участие ещё одного защитника «Лайтнинг» Виктора Хедмана во втором матче серии также находится под вопросом.

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