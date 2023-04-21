Главный тренер «Торонто»: восхищён реакцией Самсонова на неудачную игру в первом матче

Главный тренер «Торонто» Шелдон Киф оценил игру российского вратаря «Мэйпл Лифс» Ильи Самсонова во втором матче серии с «Тампа-Бэй» (7:2). В первом матче серии россиянин сыграл неудачно, пропустив шесть шайб за два периода.
«Я очень восхищён тем, как Самсонов отреагировал на свою неудачную игру в прошлом матче. Он признал, что был недостаточно хорош. Но никто не хочет видеть, как парень хандрит или жалеет себя или что-то в этом роде. Наоборот, он улыбался, у него была энергия, и он хотел работать на льду. Он соревновался и сражался на льду. Он не позволял шайбе пройти мимо него на тренировке. Это посылает сильный сигнал нашей команде. Это то, что вы хотите видеть», — цитирует Кифа Sportsnet.
Во втором матче серии Самсонов отразил 20 бросков из 22. Следующий матч серии состоится на площадке «Тампа-Бэй» 23 апреля.
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