Главный тренер «Торонто»: восхищён реакцией Самсонова на неудачную игру в первом матче

Главный тренер «Торонто» Шелдон Киф оценил игру российского вратаря «Мэйпл Лифс» Ильи Самсонова во втором матче серии с «Тампа-Бэй» (7:2). В первом матче серии россиянин сыграл неудачно, пропустив шесть шайб за два периода.

«Я очень восхищён тем, как Самсонов отреагировал на свою неудачную игру в прошлом матче. Он признал, что был недостаточно хорош. Но никто не хочет видеть, как парень хандрит или жалеет себя или что-то в этом роде. Наоборот, он улыбался, у него была энергия, и он хотел работать на льду. Он соревновался и сражался на льду. Он не позволял шайбе пройти мимо него на тренировке. Это посылает сильный сигнал нашей команде. Это то, что вы хотите видеть», — цитирует Кифа Sportsnet.

Во втором матче серии Самсонов отразил 20 бросков из 22. Следующий матч серии состоится на площадке «Тампа-Бэй» 23 апреля.