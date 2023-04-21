Самсонов: после первого матча с «Тампой» я выключил телефон и смотрел покер по телевизору

Вратарь «Торонто» Илья Самсонов рассказал, что нервничал в первом матче серии с «Тампой», в котором пропустил шесть шайб и был заменён после второго периода. Во второй игре серии россиянину удалось реабилитироваться, отразить 20 из 22 бросков и помочь «Мэйпл Лифс» одержать победу со счётом 7:2.

«Возможно, в первом матче я перенервничал. Это большая перемена для меня, первый матч в плей-офф, в «Торонто» — месте, которое совершенно отличается от того, где я играл раньше. После матча я попытался отвлечься, выключил телефон и целый день смотрел покер по телевизору и играл с ребёнком.

Сегодня я меньше нервничал, все говорили – просто расслабься и получай удовольствие. Защита мне сильно помогла», — цитирует Самсонова Sportsnet.

Следующий матч серии состоится на площадке «Тампа-Бэй» 23 апреля. Счёт в противостоянии равный — 1-1.