Впервые с 2010 года во всех сериях плей-офф НХЛ на Западе счёт 1-1 после двух матчей

Впервые с 2010 года во всех четырёх сериях первого раунда плей-офф НХЛ в Западной конференции счёт 1-1 после двух матчей, сообщает пресс-служба лиги.

Примечательно, что в 2010 году лишь одна серия из четырёх дошла до решающего седьмого матча — «Финикс» – «Детройт» (3-4). Остальные три серии плей-офф первого раунда Западной конференции в том году завершились со счётом 4-2 в пользу команд с более высоким посевом.

Отметим, что в текущем плей-офф в Восточной конференции на данный момент в двух сериях зафиксирован счёт 1-1 («Торонто» – «Тампа-Бэй» и «Бостон» – «Флорида»), а в двух других счёт 2-0 («Рейнджерс» ведут в серии с «Нью-Джерси», «Каролина» обыгрывает «Айлендерс»).