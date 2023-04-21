Впервые с 2010 года во всех сериях плей-офф НХЛ на Западе счёт 1-1 после двух матчей
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Впервые с 2010 года во всех четырёх сериях первого раунда плей-офф НХЛ в Западной конференции счёт 1-1 после двух матчей, сообщает пресс-служба лиги.
Примечательно, что в 2010 году лишь одна серия из четырёх дошла до решающего седьмого матча — «Финикс» – «Детройт» (3-4). Остальные три серии плей-офф первого раунда Западной конференции в том году завершились со счётом 4-2 в пользу команд с более высоким посевом.
Отметим, что в текущем плей-офф в Восточной конференции на данный момент в двух сериях зафиксирован счёт 1-1 («Торонто» – «Тампа-Бэй» и «Бостон» – «Флорида»), а в двух других счёт 2-0 («Рейнджерс» ведут в серии с «Нью-Джерси», «Каролина» обыгрывает «Айлендерс»).
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