Пашков: Кудашову надо поучиться у Билялетдинова, как использовать мастеров уровня Шипачёва

Олимпийский чемпион Александр Пашков оценил первые два матча финала Кубка Гагарина между ЦСКА и «Ак Барсом» и высказал мнение об игре бывших лидеров московского «Динамо». Специалист считает, что главному тренеру «Динамо» Алексею Кудашову есть чему поучиться у Зинэтулы Билялетдинова в том плане, как использовать таких мастеровитых игроков, как Вадим Шипачёв, Дмитрий Кагарлицкий, Вячеслав Войнов и Станислав Галиев.

«Пока ЦСКА всё-таки играет с запасом, на старте серии со СКА армейцам Москвы было посложнее. Есть ощущение, что в ключевой момент ЦСКА за счёт большего опыта побед всегда добавит. «Ак Барс» уже по ходу сезона выстроился как классическая команда Зинэтулы Билялетдинова. Чувствуется его «динамовский» стиль — надёжная силовая оборона, быстрые контратаки. ЦСКА действует по-другому, хочет обыграть соперника, а не добыть результат. Но есть какие-то отрезки, когда команда позволяет себе взять паузу. И с «Северсталью», и с «Локомотивом», и с «Ак Барсом». Наверное, в плане мотивации ЦСКА был на пике только в армейском дерби, всё-таки СКА — самый большой раздражитель.

Смотрю на серию «динамовским» глазом. Бросается в глаза, что наши бывшие лидеры — Шипачёв, Войнов, Кагарлицкий, Галиев — на первых ролях в «Ак Барсе» и совсем рядом с Кубком Гагарина. Несмотря на весь схематизм Казани. На мой взгляд, это хороший урок для главного тренера «Динамо» Алексея Кудашова.

В чём суть этого урока? Билялетдинов — жёсткий тренер, прежде всего он идёт от печки, выстраивает игру в обороне. Тем не менее яркие атакующие игроки всегда находят своё место в его системах, вписываются в них. Где-то наш Кудашов похож на Билялетдинова. Но по примеру наставника «Ак Барса» надо расширять свой тренерский кругозор и так выстраивать игру своей команды, чтобы мастера уровня Шипачёва или Кагарлицкого были востребованы. Понятно, что всегда есть финансовый момент, но «Динамо» — это не «Амур» или «Адмирал», отнюдь не самая бедная команда КХЛ.

Откровенно говоря, до сих пор переживаю из-за нашего сезона. Поражение в серии первого раунда с «Торпедо» получилось болезненным для всех — и для тренеров, и для болельщиков, и для нас, ветеранов. Очень важно, чтобы тренерский штаб Кудашова извлёк уроки. И уверенный ход «Ак Барса» по плей-офф нам показывает, о каких уроках речь», — цитирует Пашкова Russia-Hockey.ru.

Шипачёв на протяжении четырёх лет защищал цвета московского «Динамо». Текущий сезон стал для 36-летнего нападающего дебютным за казанский «Ак Барс». В регулярном Фонбет Чемпионате КХЛ Шипачёв набрал 45 (9+36) очков в 68 матчах, в плей-офф на счету форварда 10 (3+7) результативных баллов за 19 матчей.