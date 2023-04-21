Экс-тренер «Вашингтона» — об «офисе» Овечкина: Ови некомфортно в любой другой точке

Бывший тренер «Вашингтон Кэпиталз» Блэйн Форсайт, в компетенцию которого входила игра в большинстве, рассказал о стратегии команды в отношении этого аспекта хоккея. За время 11-летней работы специалист в стане «столичных» российский нападающий Александр Овечкин забросил 188 из своих рекордных 299 шайб при игре с численным преимуществом.

«Ты не будешь менять его позицию, да и он на самом деле не захочет этого. Ему некомфортно в любой другой точке. А ещё у тебя есть Ник Бекстрём, который может показать себя в игре на полборта.

Хотелось бы попробовать разные вещи, менять планы, но ты всё ещё хочешь, чтобы все чувствовали себя комфортно. И, в конце концов, мой аргумент таков: если вы действуете правильно, когда у вас на льду пятеро парней, а у соперника четверо, то кто-то всегда будет открыт, если вы делаете всё правильно — независимо от того, какую систему вы используете», — приводит слова Форсайта The Athletic.