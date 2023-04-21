Экс-тренер «Вашингтона» — об «офисе» Овечкина: Ови некомфортно в любой другой точке

Бывший тренер «Вашингтон Кэпиталз» Блэйн Форсайт, в компетенцию которого входила игра в большинстве, рассказал о стратегии команды в отношении этого аспекта хоккея. За время 11-летней работы специалист в стане «столичных» российский нападающий Александр Овечкин забросил 188 из своих рекордных 299 шайб при игре с численным преимуществом.
«Ты не будешь менять его позицию, да и он на самом деле не захочет этого. Ему некомфортно в любой другой точке. А ещё у тебя есть Ник Бекстрём, который может показать себя в игре на полборта.
Хотелось бы попробовать разные вещи, менять планы, но ты всё ещё хочешь, чтобы все чувствовали себя комфортно. И, в конце концов, мой аргумент таков: если вы действуете правильно, когда у вас на льду пятеро парней, а у соперника четверо, то кто-то всегда будет открыт, если вы делаете всё правильно — независимо от того, какую систему вы используете», — приводит слова Форсайта The Athletic.
- 21 апреля 2023
-
17:52
-
17:23
-
16:45
-
16:30
-
16:00
-
15:25
-
14:55
-
14:35
-
14:10
-
14:00
-
13:50
-
13:40
-
13:35
-
13:30
-
13:20
-
13:10
-
12:59
-
12:50
-
12:45
-
12:35
-
12:24
-
11:55
-
11:20
-
11:00
-
10:40
-
10:20
-
10:00
-
09:30
-
09:05
-
08:45
-
08:26
-
08:09
-
08:00
-
07:27
-
07:00