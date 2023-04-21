Французский нападающий «Автомобилиста»: мне комфортно жить в Екатеринбурге, я люблю город

Французский нападающий «Автомобилиста» Стефан Да Коста прокомментировал продление контракта с екатеринбургской командой. Форвард заключил новое соглашение сроком на два года — до 30 апреля 2025 года.
«Я счастлив! Мне нравится быть частью этого клуба, я люблю Екатеринбург, наших болельщиков, мне нравится всё здесь! Мне комфортно жить в Екатеринбурге, мне приятно работать со всеми людьми в нашем клубе, у нас отличный тренерский штаб. Многие ребята, с которыми мы провели этот сезон, остаются в команде, что тоже хорошо. У нас хороший костяк, и, я уверен, мы сплотимся ещё больше — и мы должны добиться лучшего результата в новом сезоне!
Какие планы на отпуск? Мы собираемся поехать на отдых всей семьёй, с моими братьями и родителями на несколько дней в Дубай, насладиться солнцем, и затем я начну свою летнюю подготовку», — приводит слова Да Косты официальный сайт «Автомобилиста».
Напомним, в завершившейся регулярке француз стал лучшим бомбардиром и вторым снайпером екатеринбургского клуба, записав на свой счёт 56 (20+36) очков. В розыгрыше Кубка Гагарина Да Коста набрал 7 (1+6) результативных баллов. Всего за три проведённых сезона в «Автомобилисте» француз провёл 167 матчей, в которых набрал 144 очка, забросив 58 шайб и отдав 86 результативных передач при показателе полезности «+29».
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