«У нас не было пассажиров». Главный тренер «Бостона» о победе в третьем матче с «Флоридой»

Главный тренер «Бостона» Джим Монтгомери прокомментировал победу в третьем матче серии плей-офф с «Флоридой» (4:2). «Брюинз» провели матч без двух ведущих центральных нападающих — Патриса Бержерона и Давида Крейчи.
«Сегодня мы видели хоккей «Бостон Брюинз». Независимо от того, играли ли Бержерон и Крейчи, нам нужно было, чтобы все включились на максимум. У нас было несколько пассажиров в прошлой игре (поражение 3:6. — Прим. «Чемпионата»). Сегодня мы обошлись без них», — цитирует Монтгомери пресс-служба лиги.
Бержерон получил травму верхней части тела в последнем матче регулярного чемпионата с «Монреалем» (5:4) и пропустил тренировки команды в прошлые субботу и воскресенье. 37-летний капитан «Брюинз» в 78 матчах регулярного сезона Национальной хоккейной лиги набрал 58 (27+31) очков.
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