Экс-форвард ЦСКА — о незасчитанном голе Каменева: такого судейства в финале быть не должно

Бывший нападающий ЦСКА, восьмикратный чемпион СССР Александр Волчков прокомментировал эпизод, в котором судьи отменили шайбу форварда хозяев Владислава Каменева во время отложенного штрафа. По ходу атаки ЦСКА один из арбитров свистнул и остановил игру, несмотря на то что армейцы не утрачивали контроля над шайбой.

«Я очень внимательно смотрел сегодняшнюю игру. Весь момент видел целиком. Был удивлён решением арбитров. Соперник совсем не касался шайбы. Рука судьи была поднята — игра должна была продолжаться. Понятно, что после свистка время не вернёшь и ничего не изменишь.

Подобная ошибка — в финале плей-офф. Представляете, если бы команда проигрывала и случился подобный инцидент? Если бы команду лишили последнего шанса? Такие опытные судьи не должны допускать таких ошибок. Это нужно исправлять. Такого судейства в плей-офф, и тем более в финале, не должно быть», — цитирует Волчкова Metaratings.ru.

ЦСКА вышел вперёд в серии со счётом 2-1. Четвёртый матч состоится в Москве в воскресенье, 23 апреля.

Материалы по теме Главный тренер ЦСКА прокомментировал отменённый гол в матче с «Ак Барсом»