Главный тренер «Колорадо»: Маккиннон делает разницу в важных матчах

Главный тренер «Колорадо» Джаред Беднар выразил свой восторг от игры лидера «Эвеланш» Натана Маккиннона. Канадский нападающий в третьем матче серии с «Сиэтлом» (6:4) отметился дублем.

«Сегодня он был решающим фактором и сделал разницу, как мы и привыкли от него ожидать в больших играх, в играх, в которых нужно обязательно побеждать в регулярном сезоне или плей-офф. Он играл на высокой скорости, отлично боролся за шайбу, играл в силовой хоккей. В моменте с первым голом, когда он получил шайбу, его уже было действительно трудно остановить», — цитирует Беднара официальный сайт НХЛ.

В трёх матчах серии с «Сиэтлом» Маккиннон забросил две шайбы и отдал одну результативную передачу. «Колорадо» впервые вышли вперёд в серии со счётом 2-1. Следующий матч состоится 25 апреля.