«Граблей пока не вижу». Главный тренер ЦСКА — о сравнении с прошлогодним финалом КХЛ

Главный тренер ЦСКА Сергей Фёдоров после победы над «Ак Барсом» (2:1) ответил на вопрос, что нужно сделать армейцам, чтобы не допустить ошибок в финале.
«В каких мелочах ЦСКА превосходит «Ак Барс»? Две важные зоны – атаки и обороны. Дальше – сложно комментировать, все видели наш победный гол, состоявшийся после давления и поперечных передач, которые дошли до абонента. Шайба всё равно вернулась на пятачок и нашла путь в ворота. Тяжело говорить обо всех нюансах, потому что их много. Ограничусь одним: если соперник перед тобой, когда у тебя нет шайбы, то это хорошая постановка игры для нас.
Как не повторить ошибок «Металлурга» из прошлого финала («Металлург» выигрывал у ЦСКА в серии 3-1 после четырёх матчей. – Прим. «Чемпионата»)? Граблей пока не вижу, опыт получили огромнейший. Мы поняли, кто мы есть. Вы помните тот пятый матч в Магнитогорске, который мы выиграли в овертайме. Английское слово – adversity. Мы должны жить тем опытом, который мы получили в том году. А в этом сезоне мы должны сделать определённые шаги, которые бы убрали лишние давление и нервозность. Нам нужно выйти на следующий матч как на очередную игру финала», — передаёт слова Фёдорова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.
- 23 апреля 2023
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