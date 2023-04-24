Матч-центр Новости Шахматы: Ян vs Дин Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Три очка Макдэвида и дубль Драйзайтля помогли «Эдмонтону» обыграть «Лос-Анджелес»

Три очка Макдэвида и дубль Драйзайтля помогли «Эдмонтону» обыграть «Лос-Анджелес»
Аудио-версия:
Комментарии

В Лос-Анджелесе на стадионе «Крипто.ком-Арена» прошёл четвёртый матч серии плей-офф первого раунда Кубка Стэнли между «Лос-Анджелес Кингз» и «Эдмонтон Ойлерз». Основное время команды завершили со счётом 4:4, а в овертайме победу праздновали хоккеисты «Эдмонтона».

В составе победителей дублем отметился Леон Драйзайтль, ещё по разу отличились Эван Бушар, Эвандер Кейн и Зак Хайман. Коннор Макдэвид отметился тремя ассистами.

У хозяев в сегодняшнем матче забивали Габриэль Виларди, Виктор Арвидссон, Анже Копитар, а также Мэтт Рой.

Отметим, хозяева вели по ходу матча со счётом 3:0, однако в итоге уступили. Зак Хайман забросил свою шайбу на 11-й минуте овертайма.

После сегодняшней встречи счёт в серии игр между командами стал ничейным, 2-2. Следующая игра состоится 26 апреля.

НХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Запад. 4-й матч
24 апреля 2023, понедельник. 04:00 МСК
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
Окончен
4 : 5
ОТ
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
1:0 Виларди (Фиала, Иафалло) – 09:25 (5x5)   2:0 Арвидссон (Мур, Дано) – 16:48 (5x5)   3:0 Копитар (Фиала, Кемпе) – 18:10 (5x4)   3:1 Бушар (Драйзайтль, Макдэвид) – 24:55 (5x4)   3:2 Драйзайтль (Макдэвид, Хайман) – 29:41 (5x5)   3:3 Драйзайтль (Ньюджент-Хопкинс, Бушар) – 39:49 (5x4)   4:3 Рой (Арвидссон, Дано) – 44:28 (5x5)   4:4 Кейн (Макдэвид, Экхольм) – 56:58 (5x5)   4:5 Хайман (Бушар) – 70:39 (5x5)
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023