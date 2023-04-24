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Три очка Макдэвида и дубль Драйзайтля помогли «Эдмонтону» обыграть «Лос-Анджелес»

В Лос-Анджелесе на стадионе «Крипто.ком-Арена» прошёл четвёртый матч серии плей-офф первого раунда Кубка Стэнли между «Лос-Анджелес Кингз» и «Эдмонтон Ойлерз». Основное время команды завершили со счётом 4:4, а в овертайме победу праздновали хоккеисты «Эдмонтона».

В составе победителей дублем отметился Леон Драйзайтль, ещё по разу отличились Эван Бушар, Эвандер Кейн и Зак Хайман. Коннор Макдэвид отметился тремя ассистами.

У хозяев в сегодняшнем матче забивали Габриэль Виларди, Виктор Арвидссон, Анже Копитар, а также Мэтт Рой.

Отметим, хозяева вели по ходу матча со счётом 3:0, однако в итоге уступили. Зак Хайман забросил свою шайбу на 11-й минуте овертайма.

После сегодняшней встречи счёт в серии игр между командами стал ничейным, 2-2. Следующая игра состоится 26 апреля.