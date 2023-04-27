Борис Михайлов уверен в победе ЦСКА над «Ак Барсом» в шестом матче финала Кубка Гагарина
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Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Борис Михайлов поделился ожиданиями от шестого матча финала Кубка Гагарина между ЦСКА и «Ак Барсом». Матч пройдёт сегодня, 27 апреля, в Москве. Начало встречи — в 19:30 мск.
«Предстоящая игра будет сложной, тяжелейшей для двух команд. Уверен, что победит ЦСКА в этом матче. Ну, я давно болею за армейцев, какие у меня ожидания ещё могут быть? Конечно же, только победа!
«Ак Барс» очень сильная команда, одна из сильнейших в этом сезоне. Им нужно отдать должное, они играют очень достойно. В целом ожидалось, что будет такая борьба, шесть матчей. Но ЦСКА необходимо сегодня закрывать серию и забирать титул», — сказал Михайлов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.
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