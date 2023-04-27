Форвард «Ак Барса» Галимов забил первый гол в плей-офф – в финале с ЦСКА

В эти минуты в Москве на стадионе «ЦСКА-Арена» проходит шестой матч финальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги сезона-2022/2023, в котором ЦСКА принимает «Ак Барс». После первого периода счёт 1:0 в пользу гостей.
Счёт в матче на восьмой минуте первого периода открыл нападающий казанского клуба Артём Галимов с передачи Никиты Евсеева. Для Галимова этот гол стал первым в текущем плей-офф. До сегодняшней встречи на счету нападающего в Кубке Гагарина были только три передачи.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию шестого матча серии между ЦСКА и «Ак Барсом».
Напомним, в серии выигрывает ЦСКА — 3-2. В случае победы в шестой встрече армейцы выиграют Кубок Гагарина.
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