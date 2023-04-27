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ЦСКА — Ак Барс. Прямая трансляция
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19:30 Мск
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Форвард «Ак Барса» Галимов забил первый гол в плей-офф – в финале с ЦСКА

Форвард «Ак Барса» Галимов забил первый гол в плей-офф – в финале с ЦСКА
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В эти минуты в Москве на стадионе «ЦСКА-Арена» проходит шестой матч финальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги сезона-2022/2023, в котором ЦСКА принимает «Ак Барс». После первого периода счёт 1:0 в пользу гостей.

Счёт в матче на восьмой минуте первого периода открыл нападающий казанского клуба Артём Галимов с передачи Никиты Евсеева. Для Галимова этот гол стал первым в текущем плей-офф. До сегодняшней встречи на счету нападающего в Кубке Гагарина были только три передачи.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию шестого матча серии между ЦСКА и «Ак Барсом».

Фонбет КХЛ - плей-офф. Финал Чемпионата. 6-й матч
27 апреля 2023, четверг. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
2-й период
0 : 2
Ак Барс
Казань
0:1 Галимов (Евсеев) – 07:44 (4x4)   0:2 Шипачёв (Юдин, Кагарлицкий) – 38:01 (5x4)

Напомним, в серии выигрывает ЦСКА — 3-2. В случае победы в шестой встрече армейцы выиграют Кубок Гагарина.

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