Задержки по зарплате в «Салавате Юлаеве» достигли почти трёх месяцев

Как стало известно «Чемпионату», задержки по заработной плате в «Салавате Юлаеве» достигли почти трёх месяцев (февраль, март, апрель). Последний раз хоккеисты уфимского клуба получали зарплату за январь, также до сих пор не погашены задолженности по командным премиям и личным бонусам.

Ранее генеральный директор клуба Ринат Баширов объяснил задержки по зарплате «техническим моментом», но при этом руководство клуба обещало погасить долги перед игроками ещё в середине марта.

Напомним, «Салават Юлаев» по итогам регулярного Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги занял второе место в таблице Восточной конференции. В первом раунде плей-офф уфимский клуб уступил в шестиматчевой серии «Адмиралу» (2-4).