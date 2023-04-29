Макар обошёл Коффи по очкам за первые 60 матчей в плей-офф НХЛ

В Сиэтле (США) на стадионе «Климат Пледж-Арена» состоялся шестой матч плей-офф Национальной хоккейной лиги, в котором «Сиэтл Кракен» принимал «Колорадо Эвеланш». Встреча завершилась победой гостей со счётом 4:1.
Защитник «Колорадо» Кейл Макар проводил первый матч после дисквалификации, полученной в пятой встрече серии. Игрок обороны отметился двумя результативными передачами. Всего за карьеру в плей-офф НХЛ Макар провёл 60 матчей, в которых набрал 65 (16+49) очков.
Таким образом, Макар обошёл легендарного защитника Пола Коффи (64) по очкам за первые 60 матчей в плей-офф НХЛ в карьере и вышел на второе место по этому показателю. Первое место по очкам за первые 60 матчей плей-офф среди защитников делят Бобби Орр и Брайан Лич, набравшие по 73 результативных балла.
«Колорадо» сравнял счёт в серии и проведёт решающий седьмой матч на своей площадке 1 мая.
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