Макар обошёл Коффи по очкам за первые 60 матчей в плей-офф НХЛ

В Сиэтле (США) на стадионе «Климат Пледж-Арена» состоялся шестой матч плей-офф Национальной хоккейной лиги, в котором «Сиэтл Кракен» принимал «Колорадо Эвеланш». Встреча завершилась победой гостей со счётом 4:1.

Защитник «Колорадо» Кейл Макар проводил первый матч после дисквалификации, полученной в пятой встрече серии. Игрок обороны отметился двумя результативными передачами. Всего за карьеру в плей-офф НХЛ Макар провёл 60 матчей, в которых набрал 65 (16+49) очков.

Таким образом, Макар обошёл легендарного защитника Пола Коффи (64) по очкам за первые 60 матчей в плей-офф НХЛ в карьере и вышел на второе место по этому показателю. Первое место по очкам за первые 60 матчей плей-офф среди защитников делят Бобби Орр и Брайан Лич, набравшие по 73 результативных балла.

«Колорадо» сравнял счёт в серии и проведёт решающий седьмой матч на своей площадке 1 мая.