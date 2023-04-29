Михайлов объяснил, за счёт чего ЦСКА может обыграть «Ак Барс» в решающем матче финала КГ

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Борис Михайлов поделился ожиданиями от решающего седьмого матча финала Кубка Гагарина между «Ак Барсом» и ЦСКА. Матч пройдёт сегодня, 29 апреля, в Казани. Начало встречи — в 17:00 мск.
«В финальном матче за Кубок Гагарина жду победы ЦСКА над «Ак Барсом», хотя игра будет очень трудная. Армейцы смогут добиться победы за счёт огромного желания, строгой игры в обороне и результативной игры в атаке.
Даже не хочу выделять сильные стороны игроков и команд: сегодня игра за Кубок Гагарина — она и покажет, кто сильнее. Все игроки — профессионалы. Ничего не могу сказать об их усталости — это надо спросить у тренеров. Кто будет лучше подготовлен, тот и победит. А мы будем болеть за хороший хоккей», — сказал Михайлов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Айдаром Аляутдиновым.
- 29 апреля 2023
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