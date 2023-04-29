Защитник «Колорадо» ответил на вопрос, отвлекает ли команду ситуация с Ничушкиным

Защитник «Колорадо Эвеланш» Джек Джонсон ответил на вопрос, отвлекает ли команду ситуация с российским нападающим Валерием Ничушкиным. Вокруг форварда ходит много разной информации, включая ту, что в его номере нашли пьяную женщину. По сообщениям, она нуждалась в госпитализации.
«Я бы не сказал, что это отвлекает. Просто это тот парень, которого мы хотели бы видеть в нашем составе», — приводит слова Джонсона The Athletic.
Напомним, вчера, 28 апреля, появилась информация, что в номере Ничушкина нашли пьяную девушку. Она не могла самостоятельно и безопасно добраться до дома. Кроме того, она ударила врача «Эвеланш». Тот, в свою очередь, решил не выдвигать обвинений против неё. Согласно отчёту, об инциденте не поступало сообщений о каких-либо криминальных действиях.
- 29 апреля 2023
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