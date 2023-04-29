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Радулов поздравил игроков ЦСКА и Сергея Фёдорова с завоеванием Кубка Гагарина

Радулов поздравил игроков ЦСКА и Сергея Фёдорова с завоеванием Кубка Гагарина
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Российский нападающий «Ак Барса» Александр Радулов после поражения в седьмом матче финальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги поздравил игроков ЦСКА и Сергея Фёдорова с завоеванием Кубка Гагарина.

После финальной сирены опытный форвард подъехал к главному тренеру армейцев и пожал ему руку, сказав несколько слов. После этого Радулов поехал к другим хоккеистам московского клуба, чтобы поздравить их.

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Напомним, в Казани на стадионе «Татнефть-Арена» закончился седьмой матч финальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги сезона-2022/2023, в котором местный «Ак Барс» принимал московский ЦСКА. Встреча завершилась победой гостей со счётом 3:2 (0:1, 3:1, 0:0). Таким образом, ЦСКА выиграл Кубок Гагарина.

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