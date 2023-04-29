Защитник ЦСКА Сергеев: едем в Москву отдыхать? Нет, веселиться!

Защитник ЦСКА Артём Сергеев прокомментировал победу ЦСКА в Кубке Гагарина.

«Как выигрываем седьмые матчи? Команда, воля и психология.

Какая серия ключевая? Честно, не знаю. В сезоне три сезона: регулярка, плей-офф и финал. Финал – это совсем другой хоккей. Неважно, что с Ярославлем была тяжёлая серия, с Питером, с Череповцом, финал – совсем другой сезон.

Едем в Москву отдыхать? Нет, веселиться!» — сказал Сергеев в эфире КХЛ ТВ.

Напомним, в Казани на стадионе «Татнефть-Арена» закончился седьмой матч финальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги сезона-2022/2023, в котором местный «Ак Барс» принимал московский ЦСКА. Встреча завершилась победой гостей со счётом 3:2 (0:1, 3:1, 0:0). Таким образом, ЦСКА выиграл Кубок Гагарина.

Для ЦСКА этот Кубок Гагарина стал третьим в истории. Ранее армейцы выигрывали главный трофей КХЛ в 2019 и 2022 годах. В розыгрыше Кубка Гагарина — 2023 автором победной шайбы стал казахстанский защитник Даррен Диц, отличившийся на 12-й минуте второго периода.