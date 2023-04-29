Президент ХК ЦСКА: мне на этих хейтеров… далеко и послать в командировку

Президент ЦСКА Игорь Есмантович высказался о завоевании Кубка Гагарина после победы над «Ак Барсом» в седьмом матче финала со счётом 3:2. Специалист рассказал, в чём заключается секрет ЦСКА, и обратился к ненавистникам московского клуба. Кроме того, Есмантович ответил на вопросы, простил ли он Александра Радулова и какие изменения будут в составе.

«В чём секрет ЦСКА? Я уже не раз говорил, что секрет ЦСКА — это философия побеждать. Начиная от самых маленьких детишек до команды мастеров. Очень важно с пяти-шести лет прививать ребятам путь к победе.

Есть что ответить хейтерам, которые скажут, что второй кубок ЦСКА — это неинтересно уже? Мне на этих хейтеров… далеко и послать в командировку.

Какие изменения возможны в составе? Об этом сейчас рано говорить. Радулова простил? Я не комментирую игроков «Ак Барса». Только ЦСКА», — приводит слова Есмантовича «Бизнес Online».