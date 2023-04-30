Матч-центр Новости Шахматы: Ян vs Дин Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Форвард «Ак Барса» Шипачёв играл в плей-офф с переломом кисти

Форвард «Ак Барса» Шипачёв играл в плей-офф с переломом кисти
Комментарии

Нападающий «Ак Барса» Вадим Шипачёв рассказал, что играл в плей-офф с переломом кисти.

«Упал, ударился о борт, рука заболела, ещё, кажется, во время серии с «Авангардом». Сначала не обратил внимания, мало ли что бывает. Потом сходил на снимок — перелом. Сначала уколы, а в последнее время только таблетку обезболивающую пил. Кроме того, если кисть сильно перемотать, то и не чувствуешь ничего. По крайней мере, во время матча», — приводит слова Шипачёва «Спорт-Экспресс».

Шипачёв в 24 матчах розыгрыша Кубка Гагарина набрал 12 (4+8) очков.

Напомним, накануне, 29 апреля завершился решающий, седьмой матч финальной серии Кубка Гагарина между «Ак Барсом» и ЦСКА. Армейцы оказались сильнее (3:2) и завоевали главный трофей КХЛ.

Материалы по теме
Окулов: спасибо «Ак Барсу» за крутой финал
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023