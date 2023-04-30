Форвард «Ак Барса» Шипачёв играл в плей-офф с переломом кисти

Нападающий «Ак Барса» Вадим Шипачёв рассказал, что играл в плей-офф с переломом кисти.

«Упал, ударился о борт, рука заболела, ещё, кажется, во время серии с «Авангардом». Сначала не обратил внимания, мало ли что бывает. Потом сходил на снимок — перелом. Сначала уколы, а в последнее время только таблетку обезболивающую пил. Кроме того, если кисть сильно перемотать, то и не чувствуешь ничего. По крайней мере, во время матча», — приводит слова Шипачёва «Спорт-Экспресс».

Шипачёв в 24 матчах розыгрыша Кубка Гагарина набрал 12 (4+8) очков.

Напомним, накануне, 29 апреля завершился решающий, седьмой матч финальной серии Кубка Гагарина между «Ак Барсом» и ЦСКА. Армейцы оказались сильнее (3:2) и завоевали главный трофей КХЛ.