Форвард «Ак Барса» Шипачёв играл в плей-офф с переломом кисти
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Нападающий «Ак Барса» Вадим Шипачёв рассказал, что играл в плей-офф с переломом кисти.
«Упал, ударился о борт, рука заболела, ещё, кажется, во время серии с «Авангардом». Сначала не обратил внимания, мало ли что бывает. Потом сходил на снимок — перелом. Сначала уколы, а в последнее время только таблетку обезболивающую пил. Кроме того, если кисть сильно перемотать, то и не чувствуешь ничего. По крайней мере, во время матча», — приводит слова Шипачёва «Спорт-Экспресс».
Шипачёв в 24 матчах розыгрыша Кубка Гагарина набрал 12 (4+8) очков.
Напомним, накануне, 29 апреля завершился решающий, седьмой матч финальной серии Кубка Гагарина между «Ак Барсом» и ЦСКА. Армейцы оказались сильнее (3:2) и завоевали главный трофей КХЛ.
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