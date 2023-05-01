«Автомобилист» объявил тренерский штаб на сезон-2023/2024
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Сформирован тренерский штаб «Автомобилиста» на сезон-2023/2024, сообщает пресс-служба клуба.
Главный тренер Николай Заварухин, тренеры Владимир Воробьёв, Олег Ореховский и Алексей Кривченков продолжают работу в «Автомобилисте». В штаб главной команды вошли два новых специалиста – тренер вратарей Вадим Тарасов и тренер по ОФП Алексей Рябков.
Тренерский штаб «Автомобилиста» в сезоне-2023/2024:
Главный тренер – Николай Заварухин;
Тренеры – Владимир Воробьёв, Олег Ореховский, Алексей Кривченков;
Тренер вратарей – Вадим Тарасов;
Тренер по ОФП – Алексей Рябков;
Видео-тренер – Артём Ширгазиев.
В прошедшем сезоне Континентальной хоккейной лиги «Автомобилист» уступил в первом раунде плей-офф магнитогорскому «Металлургу» (3-4).
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