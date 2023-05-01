«Самая большая сенсация в истории НХЛ». Ткачук — о победе «Флориды» в серии с «Бостоном»

Нападающий «Флориды Пантерз» Мэттью Ткачук прокомментировал победу команды в серии с «Бостон Брюинз» (4-3) в первом раунде Восточной конференции НХЛ.

«Наверное, наш проход стал самой большой сенсацией в истории лиги для любого человека, но не парней, которые находятся в раздевалке «Флориды». Наверное, мы понимали, что нас тяжело считать фаворитами в игре с «Бостоном», который выиграл 65 матчей в регулярном чемпионате. Однако мы постарались и сделали то, о чём в мире никто не думал. Никто не думал, что мы способны на это. Такие моменты радуют», — приводит слова Ткачука Hockey Feed.

В следующем раунде «Флорида» встретится с «Торонто Мэйпл Лифс», который ранее в серии обыграл «Тампа-Бэй Лайтнинг».