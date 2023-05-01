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Тренер «Бостона» в двух словах выразил эмоции после вылета в первом раунде Кубка Стэнли

Тренер «Бостона» в двух словах выразил эмоции после вылета в первом раунде Кубка Стэнли
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Главный тренер «Бостон Брюинз» Джим Монтгомери прокомментировал вылет команды из розыгрыша Кубка Стэнли. «Мишки» проиграли в первом раунде Восточной конференции «Флориде Пантерз» (3-4).

«Нет никакого значения в том, как закончилась эта серия. Для «Бостона» этот сезон завершён. Разочарование и смятение — это первое, что приходит на ум после случившегося. Думаю, мы не были готовы к уровню напряжения первых двух матчей с «Флоридой», связываю это с регулярным чемпионатом. Освоились только в последних трёх матчах», — приводит слова Монтгомери ESPN.

«Брюинз» выиграли регулярный чемпионат, набрав рекордные 135 очков в 82 играх. «Пантеры» заняли восьмое место в Восточной конференции с 92 очками. Разница составила 43 очка.

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